Piastri leerde veel van Verstappen in Monaco

Eén van de verrassingen van de Monegaskische Grand Prix was Oscar Piastri. De Australische McLaren-coureur reed voor het eerst een regenrace in de Formule 1 en hij kwam op een verdienstelijke tiende plaats over de streep. Na afloop gaf hij aan dat hij tijdens de race veel van Max Verstappen had geleerd.

Piastri is bezig met zijn eerste seizoen in de koningsklasse van de autosport. De verwachtingen zijn zeer hoog, maar Piastri moet vooral nog veel leren. In Monaco reed hij voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan op slicks op een natte baan. Piastri hield de boel heel en profiteerde vervolgens van de problemen bij Yuki Tsunoda. Hij kwam als tiende over de streep en pakte dus één WK-punt.

Piastri werd tijdens de regenachtige fase van de race op een ronde gezet door raceleider Max Verstappen. De Australiër reed op dat moment op slicks en gaf na afloop aan dat hij goed heeft gekeken naar de rijstijl van Verstappen. Tegenover de internationale media sprak Piastri zich uit: "Dit was mijn eerste keer op slicks in de regen in de Formule 1. Het feit dat Max voor mij reed, was eigenlijk best wel handig. Als er iemand is die het waarschijnlijk wel redt in die omstandigheden, dan is hij het wel."