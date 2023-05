Vasseur zegt sorry tegen Leclerc na kwalificatie-incident

Charles Leclerc kon afgelopen weekend weer niet schitteren in zijn thuisland Monaco. De Ferrari-coureur kwalificeerde zich als derde, maar kreeg een gridstraf van drie plaatsen vanwege het blokkeren van Lando Norris. Teambaas Frédéric Vasseur baalde van de miscommunicatie en bood zijn excuses aan namens het team.

Leclerc leek de pole position te kunnen pakken in de straten van Monaco. De Ferrari-coureur had kortstondig de snelste tijd in handen, maar Fernando Alonso en Max Verstappen waren nipt sneller. Tijdens zijn out lap ging het bijna mis in de tunnel. Leclerc blokkeerde Lando Norris, die op dat moment bezig was met een snelle ronde. De stewards bekeken de situatie en gaven Leclerc een gridstraf van drie plaatsen.

Excuses

Leclerc beleefde vervolgens een tegenvallende race waarin hij slechts als zesde finishte. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur begreep de teleurstelling van zijn coureur en sprak zich uit bij Motorsport.com: "Wat kan ik nog meer doen dan mij namens het team te verontschuldigen? We moeten begrijpen hoe we het beter kunnen doen en we moeten erachter komen hoe we de communicatie tussen Charles en de pitmuur in deze omstandigheden kunnen verbeteren."

Omstandigheden

Vasseur denkt dat het incident in de Monegaskische kwalificatie ook op zichzelf stond. De Franse teambaas wijst naar de unieke vorm van het circuit, maar hij wil dit niet als excuus gebruiken: "Het heeft denk ik ook te maken met de omstandigheden waaronder dit gebeurde, namelijk in de tunnel. We moeten wel voorkomen dat we op zoek gaan naar excuses, want dat is helemaal verkeerd als je beter wil worden. We moeten dit gewoon gaan rechtzetten."