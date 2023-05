Wolff wil Red Bull niet afremmen: "Dan ruïneren we de sport"

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft tot nu toe alle Grands Prix in dit seizoen gewonnen en de concurrentie baalt van de fikse achterstand. Mercedes-teambaas Toto Wolff is echter van mening dat er geen balance of performance moet worden ingevoerd.

Red Bull is veel sneller dan de andere teams. Max Verstappen heeft in het wereldkampioenschap een flinke voorsprong op zijn teamgenoot Sergio Perez. Ook in het constructeurskampioenschap heeft Red Bull een grote voorsprong, de teams van Aston Martin, Ferrari en Mercedes kunnen namelijk niet in de buurt komen van de dominante Oostenrijkers.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is vanzelfsprekend niet tevreden met de achterstand van zijn team op Red Bull Racing. De Oostenrijker liet in het verleden al weten dat hij geen fan is van kunstmatige ingrepen. In gesprek met ESPN benadrukt hij dat nog maar eens: "Als we een balance of performance invoeren ruïneren we deze sport. Als je de regels overtreedt verdien je een straf, maar niet als je goed je werk doet. De Red Bull is overal snel, zelfs in Monaco raken ze een paar keer de muur en vallen ze niet uit. Je zag dat Max overal pushte, we moeten ze dus alle credits geven."