Norris hoopte op blauwe vlaggen voor Verstappen

Lando Norris beleefde in Monaco een sterke race. In de regen wist hij veel tijd goed te maken en dat resulteerde in de negende plaats. De Britse McLaren-coureur was in zijn nopjes met zijn resultaat. Norris geeft zelfs aan dat hij sneller was dan raceleider Max Verstappen en dat hij stiekem hoopte op blauwe vlaggen voor de Nederlander.

Norris zat zeer lang vast achter de AlphaTauri van Yuki Tsunoda. De Japanner kreeg in de slotfase echter te maken met problemen met zijn remmen waardoor hij ver terug viel. Norris profiteerde van deze problemen en kwam als negende over de streep. Hij had wel een rondje achterstand, maar hij was wel van mening dat raceleider Max Verstappen niet bepaald snel reed.

Blauwe vlaggen

Norris gaf namelijk aan dat hij tijdens de regen dezelfde pace had als Verstappen. Sterker nog, de Brit was van mening dat hij sneller reed dan Verstappen. Met een grote grijns op zijn gezicht legde hij de situatie uit bij Sky Sports: "Ik wilde dat Max blauwe vlaggen kreeg. Het zou waarschijnlijk de eerste keer zijn dat hij blauwe vlaggen had gekregen! Ik hoopte echt dat ik er lang mocht, want hij zou dat haten! Het zou enorm grappig zijn geweest. Hij reed echter aan de leiding, dus ik wilde hem niet storen."

Regen

Norris geeft eerlijk toe dat hij op een betere positie had kunnen finishen. Hij werd echter overvallen door de heftigheid van de regenbui: "Het team vertelde mij dat het niet zo hard ging regenen. Ze zeiden dat het slechts een klein buitje zou zijn, dus ik vond het prima om een pitstop te maken. We hadden waarschijnlijk nog eventjes moeten wachten. We verloren dertig seconden en dat kostte ons minimaal drie posities."