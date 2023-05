Verstappen trots op Red Bull-record: "Ik had dit nooit verwacht"

Max Verstappen schreef gisteren de Grand Prix van Monaco op zeer dominante wijze op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit en pakte daarnaast ook een bijzonder Red Bull-record. Hij was daar na afloop zeer trots op.

Verstappen heeft sinds 2016 nu 39 Grands Prix gewonnen voor Red Bull Racing. Dit is een bijzonder resultaat aangezien hij hierdoor de coureur is met de meeste zeges voor Red Bull Racing. In Miami evenaarde hij al het record van Sebastian Vettel, maar in Monaco ging hij hier dus overheen. Hij heeft nog een contract tot en met 2028 en kan zijn record dus nog verder aanscherpen.

Na afloop van de Grand Prix werd Verstappen geconfronteerd met zijn nieuwe record. De Nederlandse coureur was zeer trots en reageerde op het record tijdens de persconferentie voor de top drie: "Als je voor een lange tijd een goede auto hebt, dan kan je dit soort records breken. Maar goed, dit is geweldig. Ik bedoel, ik had nooit verwacht dat ik op deze positie in mijn loopbaan terecht zou komen. Toen ik jong was wilde ik Formule 1-coureur worden. Het is geweldig dat ik races kan winnen. Het gaat beter dan ik ooit had durven dromen."