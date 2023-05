Alonso tevreden met tweede plaats: "Hadden gewoon geen kans"

Fernando Alonso eindigde in Monaco alweer op het podium. Waar hij de vorige keren als derde over de streep kwam, kwam hij nu als tweede over de lijn. Hij wilde Max Verstappen nog uitdagen, maar de omstandigheden maakten het heel erg lastig voor de Spanjaard. Hij was vooral blij met zijn resultaat.

Bij de start van de race waagde Alonso een kleine poging bij Verstappen, maar hij moest uiteindelijk vooral in zijn spiegels kijken. Esteban Ocon zette namelijk aan, maar viel daarna ver terug. Na een wissel naar de mediums moest Alonso daarna snel weer wisselen naar de inters. Hierdoor kon hij niet meer gaan vechten voor de zege.

Na afloop was Alonso zeer blij met zijn resultaat. De Spanjaard pakte zijn beste resultaat van het seizoen en sprak zich met een enorme glimlach uit bij interviewer van dienst David Coulthard: "Het was een lastige race. We begonnen op de hards dus we gaven de kans in de eerste bocht direct al op. We hoopten dat we de long game konden spelen, maar Max deed het geweldig op de mediums. We hadden gewoon geen kans en toen maakte de regen het alleen nog maar lastiger hier."