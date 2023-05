Verstappen opgelucht na zege: "Ik raakte de muur een paar keer"

Max Verstappen schreef vandaag de Grand Prix van Monaco op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reed vrijwel de gehele race aan de leiding en kwam met een reusachtige voorsprong op nummer twee Fernando Alonso over de streep. Verstappen was na afloop vooral opgelucht.

Verstappen klaagde al vroeg in de race over problemen met zijn banden. Men koos er toch voor om Verstappen gewoon op de baan te houden. Het leek er immers stevig op dat er regen aan zou komen. Rond de 50ste ronde vielen er daadwerkelijk flinke buien en koos Verstappen al snel voor een setje inters.

Moeilijk

Na afloop van de race was Verstappen vooral opgelucht. Hij kwam dan wel met een grote voorsprong over de finish, maar hij had het niet makkelijk. Na afloop sprak hij zich uit bij interviewer van dienst David Coulthard: "Het was moeilijk want we reden op de mediums en Fernando reed op de hards. We wilden helemaal niet zolang op de baan blijven, maar we zagen dat de regen eraan kwam. De banden werden steeds slechter en het was heel moeilijk om door te blijven rijden. Toen begon het met regenen en gingen we naar de inters."

Glad

Verstappen was na afloop zeer blij met zijn zege in zijn woonplaats. Hij was vooral trots op zichzelf want het kleddernatte asfalt in Monaco gaf hem geen cadeautjes: "Het was enorm glad en als je zo'n grote voorsprong hebt wil je niet te hard pushen en ook niet te langzaam gaan. Ik raakte de muur een paar keer en het was echt enorm lastig, maar goed dat is nou eenmaal Monaco."