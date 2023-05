Hamilton hoopte dat Alonso de pole position zou pakken

Fernando Alonso was gisteren dichtbij de pole position. De Spanjaard noteerde een razendsnelle tijd, maar Max Verstappen perste er toch nog een sneller rondje uit. De tweede tijd van Alonso was zeker niet slecht, maar toch hoopte hij stiekem op meer. Ook Lewis Hamilton hoopte op een pole position van zijn Spaanse oud-teammaat.

Alonso liet voorafgaand het Monegaskische raceweekend al weten dat hij dit weekend alles gaat geven. De Spanjaard weet dat er kansen liggen in Monaco en die wil hij graag grijpen. Alonso leek heel eventjes de pole position in handen te hebben, maar Verstappen reed een verbazingwekkend snelle derde sector waarin hij alles gaf.

Lewis Hamilton kwam niet bepaald sterk voor de dag in de kwalificatie, maar hij genoot wel van de machtige strijd vooraan het veld. Bij Motorsport.com legt Hamilton zijn mening uit: "Die tijd van Ocon kwam uit het niets, hij reed een geweldige ronde. Ik hoopte daarna heel erg op een pole voor Fernando. Ik zag het naar P1 gaan en ik hoopte dat hij daar zou blijven. Die Red Bull is echter te snel, Aston Martin is nu wel op gelijke hoogte. Ze hebben daar fenomenaal werk geleverd dus ik ben enorm blij voor ze. Ik hoop dat wij dat ook snel weer kunnen."