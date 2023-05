Verstappen deelt endurance-droom: "Wil deze dingen ervaren in mijn leven"

Max Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij het team van Red Bull Racing. De Nederlander maakt er echter geen geheim van dat hij ooit nog eens wil racen in andere klassen. Verstappen is een groot fan van de enduranceracerij en hoopt zelf in de toekomst in zo'n klasse te kunnen rijden.

Verstappen is momenteel nog zeer succesvol in de Formule 1. De Nederlander kan dit jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen worden en is nog heel erg gelukkig bij Red Bull. Eerder dit jaar liet hij al weten te overwegen te stoppen met de Formule 1 als zijn contract bij Red Bull afloopt in 2028. Op dat moment is hij 31 jaar en ziet hij nog genoeg andere kansen.

Verstappen geeft aan dat het leven van een Formule 1-coureur best zwaar is. In gesprek met Sky Sports wijst hij op het vele reizen en marketingverplichtingen: "Ik ben graag competitief en ik houd van winnen. Als je jezelf niet volledig kan motiveren om naar elke race te gaan, dan moet je jezelf afvragen of je hier wel mee verder wilt gaan. Ik houd van Le Mans en andere races van 24 uur. Ik vind het geweldig om GT3's op de Nordschleife te zien. Ik wil al deze dingen ook ervaren in mijn leven."