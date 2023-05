Hamilton beboet tijdens derde vrije training

Lewis Hamilton kende een zeer teleurstellende derde vrije training in de straten van Monaco. De Brit keerde immers met de benenwagen terug in de pits, in plaats van in zijn wagen. Hamilton crashte en beschadigde zijn Mercedes. Hij kreeg daarnaast ook een fikse boete van de FIA.

In Monaco geldt namelijk een maximum snelheid van zestig kilometer per uur in de pitlane. De stewards kijkt streng naar mogelijke overtredingen, de pitlane is immers zeer krap. Hamilton reed tijdens de derde vrije training met een snelheid van 65,5 kilometer per uur door de pitlane heen. De Brit kreeg dan ook een boete van de stewards, hij moet 600 euro gaan betalen. Zijn teamgenoot George Russell werd eerder dit weekend ook beboet.