Häkkinen verwacht spannend weekend: "Speelt Red Bull niet in de kaart"

Het team van Red Bull Racing gaf aan dat ze zichzelf dit weekend niet als de favorieten zien. De Oostenrijkse renstal denkt in Monaco niet te kunnen profiteren van hun sterkste punten. Ze zijn niet de enige met deze gedachtegang, ook Mika Häkkinen denkt dat er veel mogelijk is.

Red Bull is momenteel oppermachtig in de koningsklasse van de autosport. De Oostenrijkse renstal won met Max Verstappen en Sergio Perez de eerste vijf Grands Prix van het huidige seizoen. De voorsprong op de concurrentie is zeer fors, maar in de concurrentie ruikt momenteel bloed. Onder andere Ferrari en Fernando Alonso verwachten veel van het raceweekend.

Ook tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen rekent op een spannende strijd in de straten van Monaco. In zijn column voor Unibet deelt de Finse oud-coureur zijn verwachtingen: “Dit circuit speelt de topsnelheden en de aerodynamische efficiëntie van de Red Bulls hier zeker niet in de kaart. Leclerc zal maximaal in de aanval gaan. Ferrari domineerde de editie van vorig jaar en ze zullen hopen dat ze dat kunnen herhalen. Sainz kwalificeerde en finishte toen op de tweede plaats, dus zijn Monaco vaardigheden zijn duidelijk.”