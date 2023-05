Verstappen sluit Monaco 2022-hoofstuk af

Max Verstappen en Sergio Perez keren dit weekend terug in Monaco. Vorig seizoen clashten de twee Red Bull-coureurs tijdens de kwalificatie. Perez crashte in het slot van de sessie waardoor Verstappen zijn tijd niet meer kon verbeteren. Later in het jaar kwam het moment weer in het middelpunt van de aandacht te staan, maar Verstappen maakt zich er nu niet meer druk om.

Verstappen weigerde vorig jaar in Brazilië zijn positie af te staan aan Perez. De Nederlandse coureur liet toen weten dat er afspraken waren gemaakt. Volgens meerdere media was deze uitspraak terug te leiden naar het incident in de kwalificatie in Monaco. Perez zou daar namelijk met opzet zijn gecrasht zodat Verstappen zijn tijd niet meer kon verbeteren.

Inmiddels is het incident ongeveer een jaar oud en maakt men zich er bij Red Bull niet meer druk om. Verstappen denkt er niet meer aan terug en focust zich volledig op het huidige seizoen. Toch werd de Nederlandse regerend wereldkampioen ernaar gevraagd door de internationale media: "Alles is goed nu, we hebben nu heel erg veel lol samen. We hebben een heel erg goede auto, we winnen races en wat er daarna gebeurde ligt nu in het verleden."