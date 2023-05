Uitslag VT2 Monaco: Verstappen komt problemen te boven en rijdt snelste tijd

De eerste dag van het Monegaskische Grand Prix-weekend zit erop. In de wereldberoemde straten werd ditmaal de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen. Achter hem stond de naam van Charles Leclerc als tweede op de tijdenlijst. In deze tweede vrije training werd de top drie compleet gemaakt door Carlos Sainz.

Nyck de Vries kwam in de tweede vrije training als eerste de baan op. De Nederlandse AlphaTauri-coureur wilde zijn stabiele eerste training een goed vervolg geven. De Vries kreeg al snel gezelschap van vrijwel alle andere coureurs. Alleen Lando Norris en Alexander Albon bleven langer in de pitlane staan. Bij Norris werden er nog een paar aanpassingen doorgevoerd terwijl men bij Albon nog veel moest repareren na zijn crash in de eerste vrije training.

Verschillen

De drukte zorgde voor de nodige ongemakken. Veel coureurs blokkeerden elkaar en dat zorgde voor onhandige momenten. De Ferrari's raakten elkaar bijna en ook Sergio Perez kwam bij het uitkomen van de tunnel bijna Sainz tegen. Terwijl dat gebeurde, regende het snelle tijden. Vooral Verstappen, die in de eerste training nog worstelde met zijn auto, ging als een speer. Het verschil was na afloop echter zeer klein.

Bij Ferrari sloot men de training af in mineur. Carlos Sainz ging bij het zwembad de fout in, raakte de vangrail en sloot zijn training af in de muur. De schade aan de bolide was zeer groot, de monteurs van het Italiaanse team moeten hard door gaan werken. De rode vlag gaf de monteurs van Williams de kans om de wagen van Albon te repareren. De Thaise Brit kon hierdoor toch nog een aantal rondjes rijden in de laatste minuten. Hij noteerde zelfs nog een snellere tijd dan zijn teamgenoot Logan Sargeant.