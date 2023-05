Uitslag VT1 Monaco: Sainz snelste, Verstappen klaagt

De eerste vrije training op het iconische stratencircuit van Monaco zit erop. In de straten van het ministaatje werd dit keer de snelste tijd gereden door Carlos Sainz . Achter hem werd de tweede tijd een prooi voor niemand minder dan Fernando Alonso. De top drie werd compleet gemaakt door Lewis Hamilton .

Vrijwel direct kwamen alle coureurs de baan op in de straten van Monaco. Het veld werd aangevoerd door vroege vogels Valtteri Bottas en Sergio Perez. Ook kampioenschapsleider Max Verstappen kwam direct de baan op, maar niet alles ging naar wens bij de Nederlandse Red Bull Racing-coureur. Hij kende een ongelukkige sessie

Verstappen sloot de training af op de zesde plaats, op bijna een seconde van de snelste tijd van Sainz. Al vroeg in de sessie meldde hij zich op de boordradio om aan zijn team te laten weten dat hij veel last had van bottoming. Luttele minuten later meldde hij zich weer op klagende wijze op de boordradio en gaf hij aan dat er snel iets moest veranderen. Hij keerde terug in de pits waarna zijn team aan de achterzijde van de wagen ging knutselen. Hij sloot de training dan ook af achter zijn teamgenoot Sergio Perez die vierde werd.

Problemen

Verstappen was echter niet de enige coureur die het zwaar had. Nico Hülkenberg zorgde namelijk voor de eerste rode vlag. De Duitse Haas-coureur ging de fout in bij het uitkomen van de tunnel. Hij raakte het oranje gedeelte van de vangrail en beschadigde daarbij zijn achterband. Hij keerde terug in de pitlane, maar had wel een aantal onderdelen achtergelaten op de baan. De wedstrijdleiding nam geen risico en koos voor de rode vlag.

Ook George Russell liet zijn team weten dat hij ontevreden was. De Britse Mercedes-coureur klaagde op zijn beurt over een probleem met de remmen. De nieuwe updates van Mercedes waren tijdens de training duidelijk zichtbaar. Lewis Hamilton liet zich gelijk zien en sloot de sessie af op de derde plaats achter Sainz en de sterk rijdende Fernando Alonso.

Albon

Alonso sprak de ambitie uit om dit weekend voor de zege te gaan en de tweede tijd was dan ook een goede start. Ferrari oogde ook snel met de snelste tijd van Sainz en de vijfde tijd van thuisrijder Charles Leclerc. In de slotfase kon niemand zich meer verbeteren, Williams-coureur Alexander Albon ging namelijk de mist in, in de eerste bocht. De Britse Thai raakte de vangrail en beschadigde zijn auto. Hij stapte uit terwijl er met de rode vlag werd gezwaaid en de rest van de coureurs de pitlane opzochten.