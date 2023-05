Hamilton ontkent Ferrari-geruchten en kondigt nieuw Mercedes-contract aan

Eerder deze week gingen er geruchten rond over een mogelijke overstap van Lewis Hamilton naar het team van Ferrari. De Italiaanse renstal ontkende de geruchten eerder vandaag en ook Hamilton laat weten dat het een broodje aap is. De Brit geeft zelfs aan dat hij dicht bij een nieuwe deal met Mercedes is.

Hamilton beschikt momenteel over een aflopend contract bij het team van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen boekte veel successen in dienst van Mercedes en gaf al meerdere keren aan dat hij zich op zijn plek voelt bij het team. De geruchten over een mogelijke overstap naar het team Ferrari kwam dan ook als een donderslag bij heldere hemel.

Speculaties

Hamilton zelf heeft de geruchten ook gelezen. De Brit kon er wel om lachen en geeft aan dat er helemaal niets van klopt. Tijdens de gebruikelijke persconferentie op de donderdag in Monaco spreekt Hamilton zich uit: "Wanneer je over een contract aan het onderhandelen bent, dan is het normaal dat er speculaties komen. Tot dat je iets van mij hoort, is er geen nieuws. Van wie het nieuws afkomstig is? Er is een bepaald persoon in deze ruimte die er iets over heeft geschreven. Misschien verveelde hij zich door de race van vorige week die werd afgelast."

Deal

Hamilton geeft daarnaast nogmaals aan dat hij zich op zijn plek voelt bij Mercedes. De Brit gaat er dan ook vanuit dat hij langer bij het team blijft. Sterker nog, Hamilton geeft aan dat er bijna een deal is: "Zoals ik eerder al zei, mijn team werkt er achter de schermen aan met Toto. Er ligt bijna een contract klaar. Het feit dat ik een team heb dat zich daar mee bezig is, zorgt ervoor dat ik mij in een betere positie bevind dat vroeger. Ik weet nog dat ik die onderhandelingen toen zelf deed en dat het heel erg stressvol was."