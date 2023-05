Vasseur ontkent Hamilton-geruchten: "Elke week een ander verhaal"

Eerder deze week kwamen er geruchten naar buiten over mogelijke gesprekken tussen het team van Ferrari en Lewis Hamilton. De Brit beschikt over een aflopend contract bij het team van Mercedes en volgens het geruchtencircuit zou Ferrari flink wat geld over hebben voor zijn komst. Frédéric Vasseur ontkent in Monaco de geruchten.

Hamilton wordt al geruime tijd in verband gebracht met een mogelijke overstap naar het team van Ferrari. Tot voorkort waren het vooral kenners en analisten die aangaven dat Hamilton bij Ferrari zou passen, afgelopen week kwam er echter een ander verhaal naar buiten. De top van Ferrari zou namelijk de zevenvoudig wereldkampioen willen overhalen om een contract bij het team te tekenen.

In Monaco werd er nog veel gesproken over de verhalen over Hamilton en Ferrari. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur laat echter weten dat er niets klopt van de verhalen. De Fransman wordt geciteerd door RaceFans: "Je weet net zo goed als ik dat tijdens deze periode van het seizoen elke week andere verhalen naar buiten worden gebracht. We gaan Lewis Hamilton geen aanbieding sturen en we hebben dat ook nog niet gedaan. Twee weken geleden stuurde jullie Sainz nog naar Audi en nu sturen jullie Leclerc naar Mercedes! Straks blijf ik in mijn eentje over!"