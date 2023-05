Leclerc eert vader met bijzondere Monaco-helm

Charles Leclerc rijdt dit weekend een speciale Grand Prix. De Ferrari-coureur rijdt in Monaco namelijk een thuisrace en hij zal gaan jagen op een goed resultaat. Voor het raceweekend heeft hij gekozen voor een zeer bijzonder helmdesign, zijn broertje Arthur Leclerc zal met een vergelijkbaar ontwerp gaan rijden.

De Leclercs eren dit weekend namelijk hun vader, die een aantal jaar geleden overleed. Leclerc senior was zelf ook een autocoureur en zijn zoons hebben zijn helmontwerp als inspiratiebron gebruikt voor de Grand Prix van Monaco. Charles Leclerc behoudt de witte en rode kleuren van zijn eigen ontwerp, maar heeft deze kleuren wel op dezelfde manier op de helm geplaatst als zijn vader vroeger deed.

A great tribute their father - @Charles_Leclerc and @arthur_leclerc7 unveil their helmet designs for the Monaco GP 馃嚥馃嚚 #MonacoGP #F1



pic.twitter.com/37h6sydNrL