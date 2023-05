Leclerc geconfronteerd met geruchten: "Ga ik niet op reageren"

Charles Leclerc staat momenteel nog onder contract bij het team van Ferrari, maar in de afgelopen periode werd hij in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. Het waren opvallende verhalen en Leclerc zelf wil er niets over zeggen. De Monegask geeft wel toe dat deze roddels nieuw voor hem zijn.

In de afgelopen dagen verscheen Leclercs naam weer veelvuldig in de kranten. Er kwam namelijk een gerucht naar buiten waarbij werd gezegd dat Ferrari verregaande interesse zou hebben in zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Volgens deze verhalen zou Leclerc bij de komst van Hamilton de omgekeerde weg kunnen bewandelen. In dat geval zou hij dus de overstap kunnen maken naar Mercedes.

Ferrari is bezig met een zwaar seizoen, de achterstand op de concurrentie is nog steeds fors. Men vroeg zich langzamerhand af of Leclerc nog wel 'verliefd' is op Ferrari. In gesprek met Monaco-Matin reageert Leclerc op de verhalen: "Ik ga niet reageren op de recente geruchten, maar het klopt dat dit iets nieuws is in mijn loopbaan. Er waren geen geruchten toen ik bij Alfa Romeo tekende en daarna was iedereen verrast toen ik door Ferrari werd aangekondigd. Sindsdien was er geen twijfel meer omdat ik een langdurig contract heb bij Ferrari."