Steiner: Hulkenberg is de maatstaf, Magnussen moet aan de bak

Haas F1 heeft sinds het begin van dit Formule 1-seizoen een nieuw rijdersduo in handen. Nico Hulkenberg is naast Kevin Magnussen aangeschoven, en ondanks zijn tekort aan Formule 1-ervaringen de afgelopen jaren, domineert de Duitser momenteel zijn teamgenoot. Haas-baas Guenther Steiner laat weten voorlopig nog niet bezorgd te zijn over de grote onderlinge verschillen tussen de twee coureurs, maar meent dat Magnussen wel hard aan het werk moet om z'n snelheid terug te vinden.

Vorig seizoen was het Kevin Magnussen die zijn weg richting de Formule 1 terug wist te vinden, dit jaar is de eer aan Nico Hulkenberg toegewezen. In 2022 had Magnussen geen kind aan Mick Schumacher, zijn teamgenoot in dat jaar, maar nu zijn de rollen omgedraaid. Hulkenberg is tot nu namelijk overduidelijk de snellere man, en dus moet Magnussen flink aan de bak om het gat naar zijn teamgenoot te verkleinen.

Haas-teambaas Guenther Steiner is nog niet in paniek. Althans, voorlopig dan. De Noord-Italiaanse topman meent dat zijn nieuwe coureur Hulkenberg de lat hoger heeft gelegd, en zegt dat ondanks het hoge zelfvertrouwen van Magnussen, hij het nog maar wel even voor elkaar moet zien te krijgen om het gat te dichten.

Op de vraag wat Steiner van het grote onderlinge verschil tussen zijn twee coureurs vindt, antwoordt hij: "Ik zal hem een schop geven", grapt hij al knipogend richting Magnussen. Maar op een serieuze toon gaat hij verder: "Je hoeft alleen maar naar de statistieken te kijken. We moeten Kevin (Magnussen) zien terug te krijgen, maar ik denk dat we dat wel voor elkaar kunnen krijgen. Hij heeft veel vertrouwen dat hij het (gat kan dichten) voor elkaar kan krijgen. Hij is momenteel gewoon niet zo snel."

Volgens Steiner ligt het probleem niet bij een tekort aan vertrouwen in het besturen van de VF23-bolide van Haas: "Dat zou ik niet zeggen. Hij moet zich wel even door elkaar schudden en zich realiseren dat hij Nico (Hulkenberg) weer moet inhalen. Ik denk dat hij dat wel kan. Hij voelt zich goed, en hij oogt bijvoorbeeld nooit teleurgesteld. Dat vertelt mij dat hij er vertrouwen in heeft en niet denkt 'ik kan dit niet voor elkaar krijgen', dus ik raak nog niet in paniek."

Op de vraag wanneer Steiner wél anders over de zaak denkt, antwoordt hij: "Ik denk na de zomerstop. Maak je geen zorgen over mij, ik raak nu nog niet in paniek", sluit Steiner af.