Leclerc verwacht Red Bull-zege in Monaco: "Ze zijn op alle circuits veel sterker"

Charles Leclerc heeft geen hoge verwachtingen voor het aanstaande weekend. De Ferrari-coureur rijdt dit weekend zijn thuisrace in de straten van Monaco. De Monegask gaat ervanuit dat het team van Red Bull Racing weer oppermachtig zal zijn. Toch zal hij niet zomaar gaan opgeven.

Red Bull Racing is dit seizoen oppermachtig in de koningsklasse van de autosport. De Oostenrijkse renstal won met Max Verstappen en Sergio Perez de eerste vijf Grands Prix van het seizoen en gaat ruim aan de leiding in het wereldkampioenschap. De voorsprong op de concurrerende renstallen is zeer fors en Aston Martin, Mercedes en Ferrari vechten dan ook vooral om de derde plaats. Alleen in Australië scoorde Red Bull immers geen 1-2tje.

Ferrari-coureur Charles Leclerc denkt dan ook dat Red Bull ook in de straten van Monaco zal domineren. De Monegask maakt zich geen illusies en deelt zijn voorspelling met RMC Sport: "We gaan zie hoe het gaat en ik ga zoals gewoonlijk alles geven. Maar eerlijk gezegd, Red Bull is op alle circuits veel sterker. Zelfs als we op dit soort circuits alles voor elkaar hebben, moet de coureur het verschil gaan maken. Ik hoop dat ik goed in vorm ben en dat ik het verschil kan maken op zaterdag. Op zondag rijdt Red Bull zonder twijfel vooraan."