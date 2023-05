Honda heeft geen bezwaar tegen mogelijke nieuwe samenwerking met Alonso

Honda gaat vanaf 2026 motoren leveren aan het team van Aston Martin. Het nieuws werd afgelopen nacht bekend gemaakt nadat er eerder deze week al hardnekkige geruchten rond gingen over de deal. Bij Aston Martin treft Honda tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. Ondanks hun gezamenlijke ongemakkelijke verleden vindt Honda een nieuwe samenwerking met de Spanjaard niet erg.

Honda en Alonso hebben alles behalve een goede samenwerking achter de rug. Tijdens zijn tweede McLaren-periode reed het team met motoren van Honda. Deze krachtbronnen hadden een slechte betrouwbaarheid en waren tevens niet zo snel. Het zorgde bij veel frustratie bij Alonso en dat stak hij niet onder stoelen of banken. In 2015 liet hij zich woedend uit over de boordradio en vergeleek hij de Honda-motor met een GP2-krachtbron.

Geen bezwaar

Anno 2023 rijdt Alonso voor het team van Aston Martin. De Spanjaard is momenteel 41, maar het is niet uitgesloten dat hij in 2026 nog steeds actief is in de Formule 1. Bij Aston Martin wacht hem dan een ongemakkelijk weerzien met Honda. Honda Racing Corporation-president Koji Watanabe laat zijn mening hierover weten en wordt geciteerd door Motorsport.com: "Als we weer met Fernando Alonso als onze coureur, dan hebben we daar geen bezwaar tegen."

Rijderskeuze

Bij Aston Martin vraagt men zich af of Alonso in 2026 nog actief is in de Formule 1. Mocht hij dan nog racen, dan heeft Honda daar helemaal geen probleem mee. Watanabe maakt zich er niet druk om en geeft aan dat deze keuze niet aan hem is: "Ons standpunt blijft hetzelfde en ik denk dat de rijderskeuze volledig aan het team zelf is. Dat is dus niet iets wat we als motorleverancier moeten doen. We zullen dat gewoon aan het team overlaten."