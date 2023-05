Mercedes werkt aan nieuwe 'Silicon Valley-achtige' campus

Het team van Mercedes heeft al jaren hun fabriek staan in het Britse Brackley. De Duitse renstal wil stappen gaan zetten en wil het onderkomen in Brackley stevig onder handen gaan nemen. Men wil een campus bouwen die doet denken aan Silicon Valley. Teambaas Toto Wolff is in ieder geval zeer enthousiast over de plannen.

De verbouwplannen zijn onderdeel van een investering van zo'n 70 miljoen pond. Deze investeringen worden gedaan in de infrastructuur en het personeel. Het is de bedoeling dat de campus eind 2025 af moet zijn en dat de verbouwingen ervoor moeten gaan zorgen dat er iets wordt gecreëerd dat men nog niet eerder heeft gezien in de Formule 1.

Silicon Valley

Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft aan dat de huidige campus werd gebouwd met het doel om 350 mensen te huisvesten, maar dat er nu 1250 mensen rondlopen. In gesprek met Motorsport.com legt Wolff de nieuwe plannen uit: "We zijn van plan om de campus uit te breiden met meerdere gebouwen en om dan een soort moderne campus te bouwen. Deze nieuwe campus moet veel ontspanningsruimten hebben, restaurants, moderne sportzalen, nieuwe marketinggebouwen en het moet een plek zonder auto's zijn. We willen dat het een soort dorpje wordt met alles wat je van een Silicon Valley-achtige omgeving mag verwachten."

Voor de mensen

Mercedes verwacht dat deze investeringen er op termijn voor gaan zorgen dat de prestaties in de Formule 1 een boost krijgen. Wolff: "We doen dit allemaal voor onze mensen. We willen niet één of andere architectuurprijs winnen. Dit is niet iets wat sommigen van onze concurrenten in het verleden al deden, dat je de nadruk legt op de architectuur en dat je dan de weg kwijtraakt. Hier volgt de vorm de functie en niet andersom. Toch is het allemaal gedaan om een geweldige plek te creëren."