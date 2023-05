Andretti steunt kritische Verstappen: "Daar is niets mis mee"

Max Verstappen was in de afgelopen maanden nogal duidelijk over het experimenteren het met sprintformat. De Red Bull Racing-coureur is geen fan van de Sprints en al helemaal niet van het huidige sprintformat. Niet iedereen is het eens met Verstappen, maar Mario Andretti kan zich vinden in de kritiek van de Nederlander.

Verstappen staat bekend als één van de grootste criticasters van de Sprint. De regerend wereldkampioen gaf aan dat hij niet blij is met het format dat in Bakoe werd geïntroduceerd. Hier werd namelijk de tweede vrije training geschrapt en vervangen door een extra kwalificatiesessie op de zaterdagochtend. Volgens Verstappen is dit met een overvolle kalender niet wenselijk, de teams hebben hierdoor immers een hogere werkdruk.

Kwalificatieformat

Niet iedereen is het eens met de kritiek van Verstappen, maar de Nederlander heeft ook een aantal medestanders. Eén van hen is enkelvoudig wereldkampioen Mario Andretti. De legendarische Amerikaan spreekt zich uit bij PlanetF1: "Ik vind dat hij gewoon zijn mening mag uiten. Als naar de sprintkwalificatie kijkt, dan valt het voor sommigen tegen terwijl anderen het mooi vinden. Als coureur vind ik het kwalificatieformat van de Formule 1 fantastisch. Daar hoef je niet méér hype voor te creëren."

Start

Andretti is kritisch op de Sprints. De Amerikaanse oud-coureur steunt Verstappen en is de Sprints liever kwijt dan rijk. Andretti legt het uit: "Een belangrijk onderdeel van de Formule 1 is de angst en de spanning van de start. Als je op zaterdag een tweede start hebt, dan heeft dat in mijn ogen invloed op het hoofdevenement. Max probeert dat ermee te zeggen. Je loopt het risico dat je schade rijdt. Soms ga je er niet volledig in, want je wil je kansen voor de volgende dag niet verpesten. Max laat gewoon weten wat hij hiervan vindt en daar is niets mis mee."