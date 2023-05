Domencali snapt kritische Verstappen: "Fans moeten waar voor hun geld krijgen"

Regerend wereldkampioen Max Verstappen sprak zich in de afgelopen maanden regelmatig kritisch uit over de Formule 1. Verstappen ergerde zich onder meer aan de overvolle racekalender en aan het weekendformat van de sprintweekenden. Formule 1 CEO Stefano Domenicali sprak erover met Verstappen en benadrukt dat de sport niet egoïstisch moet zijn.

Verstappen sprak zich dit seizoen al meerdere keren zeer kritisch uit over een aantal wijzigingen in de Formule 1. Vooral de overvolle kalender en het nieuwe sprintformat zijn het mikpunt van Verstappens kritiek. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur gaf zelfs aan dat hij mogelijk sneller de sport gaat verlaten als men doorgaat met het vullen van de kalender en het wijzigen van het format.

Gesprek

Ook Formule 1 CEO Stefano Domenicali heeft de woorden van Verstappen gehoord. De Italiaan maakt zich er niet druk om en spreekt zich uit bij de Daily Mail: "Ik heb deze kwestie met hem besproken. Hij is een wereldkampioen en hij vecht momenteel voor zijn derde wereldtitel. Hij is eigenlijk praktisch geboren in een raceauto. Waarschijnlijk zal hij langer actief zijn in deze sport dan ik. Het is dan ook helemaal geen probleem."

Egoïstisch

Domenicali benadrukt dat de coureurs gewoon hun mening mogen blijven geven over belangrijke onderwerpen. Wel benadrukt de CEO dat de coureurs onderdeel zijn van een groter plaatje en dat de sport niet egoïstisch moet zijn: "Ze maken onderdeel uit van deze sport en deze sport groeit omdat we groter durven denken. Hij is niet makkelijk om uit je comfortzone te treden, maar we moeten niet lui zijn. We hebben nu eenmaal te maken met een nieuw publiek en we moeten zorgen dat de fans in elke sessie waar voor hun geld krijgen. Het kan niet zo zijn dat ze eindeloos rondjes rijden in het belang van de coureurs en de engineers."