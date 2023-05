Hill ziet sterke punten Perez: "Hij was daar zelfs beter dan Max"

Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De overheersing van de Oostenrijkse renstal zorgt ervoor dat Max Verstappen en Sergio Perez vooral met elkaar vechten. Verstappen heeft op dit moment de overhand in het onderlinge duel, maar Damon Hill ziet toch nog een puntje waar Perez beter is.

Red Bull is op een bizar sterke wijze aan het huidige seizoen begonnen. Het team schreef namelijk de eerste vijf Grands Prix van het seizoen op hun naam. Verstappen gaat aan de leiding van het wereldkampioenschap nadat hij won op de circuits van Bahrein, Melbourne en Miami. Perez schreef de overige twee races in de straten van Jeddah en Bakoe op zijn naam.

Verstappen

Door het cancelen van de Grand Prix van Emilia-Romagna, is de Grand Prix van Miami de meest recente race. Verstappen won daar na een enorme inhaalrace. Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill laat in de F1 Nation Podcast weten dat hij hier een machtige Verstappen zag: "Het was jammer voor Max dat hij in Miami zijn eerste rondje in Q3 afblies. Dat gaf Checo een mogelijkheid om voor die eerste positie te gaan, dat is echter niet gelukt. Ik denk dat dit laat wederom laat zien waarom Max van een ander niveau is. Niet alleen ten opzichte van Checo, maar ook ten opzichte van de rest van het veld."

Perez

Perez heeft dan ook een kleine achterstand op Verstappen in het wereldkampioenschap. Dit zorgt voor een opvallende strijd, maar vooralsnog is de Nederlandse de bovenliggende partij. Hill is echter van mening dat Perez op één punt sterker is dan Verstappen: "Op sommige circuits, zoals in Jeddah en Bakoe, kon je zie dat Checo echt goed was. Eerlijk gezegd denk ik dat hij daar zelfs beter was dan Max."