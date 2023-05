Brown wil budgetcap-regels aanpassen vanwege duurzaamheidsdoelen

Het team van McLaren heeft vandaag hun jaarlijkse duurzaamheidsrapport met de buitenwereld gedeeld. Het team deelt hierin welke stappen ze hebben gezet op het gebied van duurzaamheid, maar CEO Zak Brown doet in het rapport ook een aantal opvallende uitspraken. Brown roept namelijk op om de regelgeving omtrent de budgetcap aan te passen.

De Formule 1 doet er alles aan om in de toekomst op een duurzame manier te kunnen opereren. In 2026 wordt er een nieuw motorreglement geïntroduceerd waarbij men ook gebruik gaat maken van een duurzame brandstof. In 2030 wil de sport volledig carbonneutraal opereren en de teams werken mee aan het behalen van deze doelstellingen.

Obstakels

Volgens McLaren CEO Zak Brown moeten hiervoor de regels worden gewijzigd. De Amerikaan deelt zijn redenering in het duurzaamheidsrapport van het team: "We geloven heilig in de budgetcap en we willen niets zien dat de integriteit hiervan kan ondermijnen, maar de regels hebben wel obstakels gecreëerd op het gebied van de duurzaamheid. Het is fantastisch om te zien dat we zoveel support krijgen van de Formule 1 en de andere teams op dit punt. We zijn blij dat de FIA een werkgroep heeft opgesteld om hier naar te kijken."

Keuze

Brown is van mening dat de sport duidelijkere regels nodig heeft op dit punt. De CEO van McLaren stelt dat er nu stappen moeten worden gezet met het oog op de nieuwe regels voor 2026: "We hebben een echte verandering nodig om de potentie van onze sport te gebruiken op het gebied van ontwikkeling van duurzame ontwikkeling die wereldwijd voor een positieve verandering kunnen zorgen. Hiervoor hebben we een eerlijk speelveld nodig zodat de teams de doelen kunnen bereiken. Hierdoor hoeven we niet meer te kiezen tussen investeren in performance en duurzaamheid."