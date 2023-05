Verstappen vergeleken met Schumacher: "Verwacht dat Max jarenlang zal domineren"

De koppositie in het wereldkampioenschap is momenteel weer in handen van Max Verstappen. De Nederlander kan dit seizoen voor het derde jaar op rij wereldkampioen worden in de Formule 1 en hij maakt wederom veel indruk. Verstappen wordt veel vergeleken met legendes uit het verleden en ook Giancarlo Fisichella doet mee aan die vergelijkingen.

Verstappen profiteert momenteel optimaal van de machtige wagen van zijn team Red Bull Racing. De Nederlandse coureur duelleert vooral met zijn teamgenoot Sergio Perez en vooralsnog is hij de Mexicaan de baas. Veel kenners en oud-coureurs zijn onder de indruk van Verstappen en men plaatst hem dan ook in het rijtje van namen als Michael Schumacher en Ayrton Senna.

Ook voormalig Formule 1-coureur Giancarlo Fisichella durft die vergelijking aan te gaan. De Italiaan denkt dat Verstappen nog jarenlang kan domineren. In gesprek met La Gazzetta dello Sport spreekt Fisichella zich uit: "Ik heb geracet tegen Michael Schumacher en ik denk dat er niemand zo sterk was in het managen van een race als hij. Hij blijft tot de dag van vandaag de nummer één. Als we het echter hebben over rijtalent, dan staat Max op hetzelfde niveau. Ik vrees dat Max de sport zal gaan domineren voor een lange periode."