Brundle vindt budgetcapstraf slecht excuus voor Red Bull-dominatie

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal won met Max Verstappen en Sergio Perez de eerste vijf Grands Prix van het seizoen. Martin Brundle vindt het onterecht dat sommige mensen wijzen naar de budgetcapstraf en hij is van mening dat de andere teams simpelweg harder moeten werken.

Red Bull is dit seizoen zeer machtig in de koningsklasse van de autosport. Het gat met de concurrentie is in elke Grand Prix zeer groot en dat zorgt voor veel verbazing bij sommige volgers van de Formule 1. Het team van Red Bull werkt immers met de gevolgen van de straf die ze vorig jaar kregen voor het overschrijden van de budgetcap in 2021. Hierdoor mogen ze immers minder tijd doorbrengen in de windtunnel.

Martin Brundle vindt het onzin dat er wordt gesproken over die straf van Red Bull. De oud-coureur en huidig commentator is daar nogal duidelijk over in zijn column voor zijn werkgever Sky Sports: "Het is zonde dat Red Bull vorig jaar een straf heeft ontvangen voor het overschrijden van de budgetcap. Het is immers enorm makkelijk om dat nu te gebruiken en hun prestaties te bagatelliseren. Ze zijn enorm dominant en het is aan de rest om beter werk te leveren."