Video: Wolff schittert in reclame van Mercedes-sponsor

Het team van Mercedes heeft momenteel meerdere grote sponsordeals lopen. De sponsoren maken optimaal gebruik van hun samenwerking met Mercedes en gebruiken de wagens dan ook in reclamespotjes. Mercedes-teambaas Toto Wolff werd ook ingezet voor de reclame en toonde zijn kunsten als acteur.

Showtime. 👏 The Boss stars in Einhell's first TV spot since partnering as the Official Tool Experts of the Team. ❤🖤 pic.twitter.com/Bvcvt09DgE