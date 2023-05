'AlphaTauri-stoeltje Ricciardo had niet te maken met De Vries'

Eerder deze week gingen er geruchten rond over de positie van Nyck de Vries bij AlphaTauri. De Nederlandse coureur presteert nog niet naar wens en dat zorgt voor geruchten. Zo zou Daniel Ricciardo een mogelijke vervanger van De Vries kunnen zijn, maar dit is nog zeer onduidelijk. De Australiër zou zelfs als een stoeltje hebben gepast bij AlphaTauri.

De Vries is dit jaar bezig met zijn eerste volledige seizoen in de koningsklasse van de autosport. Vooralsnog heeft hij het zwaar, hij heeft nog geen enkel WK-punt gescoord en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda is vooralsnog sneller. Er gingen dan ook geruchten rond over onvrede bij AlphaTauri. Daniel Ricciardo zou al een stoeltje hebben gepast en zou De Vries kunnen vervangen als hij blijft onderpresteren.

Volgens het Amerikaanse ESPN steekt de vork echter iets anders in de steel. Volgens het medium heeft Ricciardo inderdaad een stoeltje gepast bij AlphaTauri voorafgaand de Grand Prix van Miami. Dit zou hij echter hebben gedaan omdat de gebruikelijke reservecoureur Liam Lawson niet aanwezig kon zijn in Miami. Volgens ESPN heeft Ricciardo deze week nog geen bezoek gebracht aan de AlphaTauri-fabriek in Faenza, maar was hij wel in Europa voorde bruiloft van de zus van Aston Martin-coureur Lance Stroll.