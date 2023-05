'Ricciardo past stoeltje bij AlphaTauri om De Vries te vervangen'

Nyck de Vries is op een zeer teleurstellende wijze aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. De Nederlandse AlphaTauri-coureur wist nog niet te overtuigen, scoorde nog geen punt en crashte tweemaal op pijnlijke wijze in Bakoe. Daniel Ricciardo zou achter de schermen al klaarstaan als men besluit De Vries aan de kant te schuiven.

De Vries is dit jaar bezig met zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. De Friese coureur heeft dit seizoen nog geen punt gescoord en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda is vooralsnog sneller en stabieler. De verwachtingen voor de De Vries waren hoog, maar vooralsnog heeft hij dus nog geen grote indruk achtergelaten in de koningsklasse van de autosport.

Volgens Motorsport.com zou Red Bulls derde coureur Daniel Ricciardo op pole position staan om De Vries te vervangen, als het zover zou komen. Volgens het medium heeft Ricciardo recent een stoeltje gepast bij AlphaTauri, dat is niet bijzonder aangezien hij in zijn rol als Red Bull-reserve ook de zusterrenstal moet helpen. Volgens Motorsport.com ziet men Ricciardo wel degelijk als vervanger van De Vries als de Nederlander niet beter gaat presteren. Het medium zegt dat Helmut Marko heeft besloten om De Vries tot en met de Spaanse Grand Prix de tijd te gunnen.