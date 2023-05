"Russell wil in gesprek met de FIA over saaie races"

De afgelopen twee Grands Prix in Azerbeidzjan en Miami vielen niet geheel in de smaak bij de fans. De races waren niet bepaald spannend en ook de coureurs deelden deze kritiek. GPDA-voorzitter George Russell wil dat er actie wordt ondernomen, hij wil het gesprek aangaan met de sport en de FIA.

In de afgelopen paar Grands Prix werd er veel gestreden op de baan, maar waren de races niet bepaald spannend. Door het inkorten van de DRS-zones werd er minder ingehaald en verder kwamen veel coureurs vast te zitten in de zogenaamde DRS-treinen. Veel fans spraken zich kritisch uit op sociale media en ook de coureurs delen die mening.

Simpele manieren

Mercedes-coureur en GPDA-voorzitter is van mening dat iedereen graag spannende races wil zien. De Brit luistert naar de kritiek en deelt zijn plannen met de internationale media: "Waarschijnlijk zijn er op dit moment een paar simpele manieren om dit doel op korte termijn te bereiken. Kijk bijvoorbeeld eens naar de bandendegradatie. In de laatste races was het makkelijk om een éénstopper uit te voeren. Als iedereen dan voluit gaat, dan zijn er minder spannende races. Met de DRS gaat het ook de verkeerde kant op, dus er zijn wel een paar kleine dingen."

Karts

Russell wil deze punten meenemen in de gesprekken met de hoge heren van de sport en de FIA. De Mercedes-coureur weet waar zijn collega's echt van dromen: "We gaan hier zeker over praten met de FIA en de Formule 1. We willen graag kunnen racen. We willen kunnen vechten zoals we deden in de karts, toen was daar zelfs geen enkele vorm van aerodynamica. Dat is echt de ultieme droom. De sport gaat de goede kant op met de nieuwe wagens, maar we moeten nu de volgende stap zetten."