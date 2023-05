Verstappen-documentaire wint belangrijke mediaprijs

In de afgelopen jaren zijn er al veel documentaires over Max Verstappen verschenen. In Nederland maakten onder andere Ziggo Sport en Viaplay meerdere docu's over de Nederlandse Red Bull Racing-coureur. Ook in Oostenrijk verscheen er een documentaire over Verstappen, deze heeft nu een belangrijke prijs gewonnen.

De Servus TV-documentaire 'MAXimum Verstappen: The Flying Dutchman' is namelijk in de prijzen gevallen bij de AIPS Sport Media Awards. De door Nikolaus Mahatsek gemaakte documentaire wist te winnen in de categorie 'Video Athlete Profile'. De prijzen worden jaarlijks uitgereikt door de internationale bond voor de sportmedia: de AIPS. De prijzen werden uitgereikt in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul.