Brundle kritisch op Leclerc: "Hij moet stoppen met crashen"

Ferrari-coureur Charles Leclerc beleefde in Miami een rampzalig raceweekend. De Monegask kwam slechts als zevende over de finish nadat hij in de kwalificatie en de tweede vrije training al was gecrasht. De teleurstelling was groot en Martin Brundle stelt dat Leclerc moet stoppen met crashen omdat het zijn team tegen houdt.

Leclerc leek in Miami mee te kunnen gaan strijden voor de snelle tijden in de kwalificatie. In het derde kwalificatiedeel ging het echter mis en verloor hij de macht over het stuur van zijn Ferrari. Het was een pijnlijke crash, ook omdat hij op de vrijdag op precies dezelfde plek ook al van de baan was geschoten. De twee crashes zorgden voor veel kritiek.

Ook oud-coureur Martin Brundle is kritisch op de prestaties van de Monegaskische Ferrari-coureur. Brundle stelt dat Ferrari momenteel worstelt met de pace en dat de crashes van Leclerc niet behulpzaam zijn. Bij Sky Sports spreekt Brundle zich uit: "Het is zaak dat Leclerc stopt met crashen. Het houdt hem tegen en het houdt het team tegen. Dat soort incidenten hebben gevolgen voor een raceweekend. Hij had bijvoorbeeld een nieuwe vloer nodig na zijn crash in de kwalificatie. Dat kan hebben bijgedragen aan het stuiteren en de andere problemen die hij meldde in de race."