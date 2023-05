Horner vraagt zich af waar Ferrari en Mercedes blijven

Het team van Red Bull Racing is op een zeer sterke wijze aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. De Oostenrijkse renstal is veel sneller dan de concurrentie en won dan ook de eerste vijf Grands Prix van het seizoen. Teambaas Christian Horner is in zijn nopjes met het resultaat en vraagt zich af waar de concurrentie blijft.

Red Bull is momenteel veel sneller dan de concurrerende renstallen. Max Verstappen en Sergio Perez vechten vooral met elkaar en ze hebben met enkele regelmaat een voorsprong van ruimt twintig seconden op de rest van het veld. De voorsprong van Red Bull op nummer twee Aston Martin in het constructeurskampioenschap bedraagt inmiddels dan ook 122 punten.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is trots op de prestaties van zijn team. De Brit had niet verwacht dat Red Bull zo goed zou presteren. Horner vraagt zich in gesprek met Sky Sports af waar de concurrentie blijft: "We hebben vijf keer gewonnen in vijf races en we hebben ook vier keer een 1-2tje gepakt. We hebben nog nooit zo'n goede start gehad en we beginnen ons af te vragen waar de concurrentie blijft. We hebben een normale stap gezet in de winter, maar we vragen ons af waar Ferrari en Mercedes zijn gebleven. Ik weet zeker dat ze met grote updates komen in Europa."