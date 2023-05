Hamilton weet niets over F1-rondjes Brad Pitt: "Ik focus mij op het script"

In de afgelopen dagen ging het in de Formule 1-wereld veelvuldig over het filmproject met acteur Brad Pitt in de hoofdrol. Er gingen geruchten rond over dat Pitt mogelijk achter het stuur zou kruipen van een Formule 1-wagen, maar dit lijkt uiteindelijk niet te gaan gebeuren. Lewis Hamilton weet hier in ieder geval niets vanaf.

Het is in elk geval duidelijk dat men in Silverstone begint met filmen op het circuit en in de paddock. Enkele weken geleden gingen er geruchten rond over een mogelijke deelname van Pitt aan de opwarmronde, maar dit lijkt niet het geval te zijn. De Amerikaanse acteur zal vermoedelijk tussen de sessies door de baan opkomen in een door het team van Mercedes aangepaste Formule 2-wagen. Pitt heeft volgens geruchten al getest met deze auto.

Mercedes-coureur Lewis Hamilton is betrokken bij de film, maar hij weet niets over mogelijke Formule 1-meters van Pitt. Hij gaat over andere zaken en wordt geciteerd door Autosprint: "Ik weet helemaal niets van die plannen en wat ze willen gaan doen in de paddock. Ik focus mij er vooral op dat het script klopt. We hebben in ieder geval al een geweldige en diverse cast gevonden. Het is de bedoeling om de film zo authentiek mogelijk te maken."