Horner lacht om woorden Verstappen: "Goed dat coureurs een mening hebben"

Max Verstappen is momenteel de 'man to beat' in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur liet recent echter weten dat hij twijfelt aan zijn toekomst in de sport als bijvoorbeeld de kalender blijft groeien. Bij Red Bull Racing maakt men zich niet zoveel zorgen over de situatie, teambaas Christian Horner wijst naar de situatie van bijvoorbeeld Fernando Alonso.

Verstappen staat bekend als een ferme tegenstander van een overvolle kalender en van de Sprints. De Nederlandse tweevoudig wereldkampioen sprak zich in Azerbeidzjan zeer kritisch uit over het sprintformat en sprak zelfs uit dat er een moment komt waarop hij zich zal afvragen of dit het allemaal nog wel waard is. Voorlopig zal hij de sport echter nog niet verlaten aangezien hij een contract tot en met 2028 heeft bij Red Bull Racing.

Mening

Bij Red Bull maakt men zich er dan ook niet al te veel zorgen over. Red Bull-teambaas Christian Horner heeft de woorden van Verstappen gehoord en sprak zich uit bij Motorsport.com: "Gelukkig loopt zijn contract nog een aantal jaren door. In dat opzicht zien we het dan ook niet als een direct risico. Max heeft echter zijn mening en hij is niet bang om dat te delen. Volgens mij is het alleen maar goed dat de coureurs ergens een mening over hebben en die ook delen, ze moeten geen stereotypes worden."

Alonso

Horner weet ook nog niet of Verstappen daad bij het woord gaat voegen. De Britse teambaas heeft in het nabije verleden talloze voorbeelden gezien van coureurs die toch iets langer doorgingen met racen: "Had Fernando Alonso jaren terug gedacht dat hij op zijn 41ste nog in de Formule 1 zou rijden? Waarschijnlijk niet. Met Lewis Hamilton achterin de dertig is het ook hetzelfde verhaal. In dat opzicht laat de toekomst zich lastig voorspellen."