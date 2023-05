Verstappen ondanks gladde baan tevreden: "Het was een goede dag"

Max Verstappen sloot de vrijdag in Miami af met de snelste tijd in de tweede vrije trainingen. Ondanks een aantal opvallende problemen met zijn HANS-systeem was de Red Bull Racing-coureur veel sneller dan zijn concurrenten. Verstappen zelf sprak na afloop van een goede dag.

Verstappen arriveerde in Miami als de grote favoriet. Samen met zijn teamgenoot Sergio Perez staat hij in het middelpunt van de aandacht. Verstappen zette zijn status kracht bij door in de tweede vrije training zijn snelheid te laten zien, in de eerste vrije training werd hij nog verslagen door onder meer de Mercedessen. Dat leek echter slechts een incident te zijn.

Goede dag

Na afloop van de training keek Verstappen zeer tevreden terug op zijn eerste dag in Miami. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur sprak zich uit bij Verstappen.com: "Het was een goede dag. We moesten in het begin wennen aan het nieuwe asfalt, maar de grip werd steeds beter en beter gedurende de dag. Ik voelde mij goed in de auto en we hadden ook nog eens een goede balans."

Glad

Verstappen geeft aan dat er nog aan een aantal dingetjes moet worden gewerkt. De Nederlandse coureur had wel nog wat last van het nieuwe asfalt, maar daarin was hij zeker niet de enige. Verstappen: "Het was glad, vooral buiten de ideale lijn. Zodra je een beetje buiten de ideale lijn kwam had je direct een hoop minder grip. Dat was echter voor iedereen hetzelfde. Het meest belangrijke is dat we een goede balans in de auto hadden en daar ben ik blij mee."