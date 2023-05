Wolff: "Red Bull-coureurs voelen dat ze ongelijk worden behandeld"

Het team van Red Bull Racing is momenteel veel sneller dan de rest van het veld. Dat betekent ook dat Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez vooral elkaars rivalen zijn en dat er een interne titelstrijd kan ontstaan. Mercedes-teambaas Toto Wolff kent deze situatie en komt met een aantal tips.

Verstappen en Perez lijken voorlopig nog met elkaar door één deur te kunnen. Verstappen heeft de leiding in het wereldkampioenschap nog in handen, maar als Perez dit weekend in Miami wint zien de zaakjes er heel anders uit. De Mexicaan heeft al meerdere keren aangegeven dat hij dit jaar zelf een gooi voor de titel wil doen, maar bij Red Bull blijft men ijzig kalm.

Het team van Mercedes bevond zich jarenlang in dezelfde rol als Red Bull nu is. Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft tijdens de teambazenpersconferentie zijn Red Bull-collega Christian Horner een paar tips: "Dit is een enorm lastige job voor Christian. Beide coureurs zullen voelen dat ze ongelijk worden behandeld, terwijl ze ook in het voordeel willen zijn. Bij ons was het belangrijk om transparant te blijven en dingen te bespreken voordat we gingen racen. Uiteindelijk konden onze coureurs, ook Rosberg en Hamilton, elkaar respecteren. Misschien hadden we het in 2016 iets anders kunnen doen, maar er moet een balans worden gevonden."