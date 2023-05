Hamilton vervangt Cullen door groepje vertrouwelingen

Lewis Hamilton nam eerder dit jaar afscheid van zijn assistent Angela Cullen. De twee waren jarenlang onafscheidelijk op de circuits, maar ze besloten dus toch uit elkaar te gaan. Hamilton heeft nog steeds goed contact met haar en geeft aan dat hij de taken van Cullen heeft verdeeld onder een nieuw groepje mensen.

Hamilton werd in de afgelopen jaren geschaduwd door zijn vertrouweling Cullen. Ze stond zelfs naast de wagen van de Brit in de garage van Mercedes. Waarom ze afscheid van elkaar namen is nog altijd onduidelijk, maar in Miami laat de zevenvoudig wereldkampioen weten dat zijn contact met Cullen nog altijd zeer goed is. Hij stelt zelfs dat ze nog veel activiteiten willen ondernemen.

Hamilton deelt daarnaast dat hij Cullen heeft vervangen door een groepje vertrouwelingen. Zonder in detail te treden over hun taken legt hij het uit bij de internationale media: "Eén van de jongens, Stephen 'Stevo' Lord, staat mij al bij sinds mijn allereerste race bij McLaren. Hij ging met mij mee naar Mercedes als engineer en hij had daarnaast meerdere rollen. Vroeger hadden we door de drukke weekenden snel een praatje in de pitbox, maar nu is onze reis veel boeiender geworden. Wat betreft mijn training werk in samen met Kylie en ik kan ook nog terugvallen op Santi en Penni."