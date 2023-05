Russell sneert toch nog naar Verstappen: "Was een beetje zielig"

George Russell leek zijn Azerbeidzjaanse Sprint-discussie met Max Verstappen al te hebben afgesloten, maar de Brit haalt toch nog een keertje uit naar zijn Nederlandse collega. Russell is nog steeds teleurgesteld in de woede van Verstappen en omschrijft het als 'zielig' en het 'uitspugen van een speen'.

Verstappen richtte zijn woede vorig weekend op Russell na afloop van de Sprint op zaterdag. De twee hadden elkaar geraakt in de eerste ronde van de sprintrace en hierbij raakte de auto van Verstappen beschadigd. De Red Bull Racing-coureur liet het er niet bij zitten en noemde Russell na afloop tijdens een discussie een 'dickhead'. In Miami lijkt de strijdbijl te zijn begraven, maar Russell komt er toch nog eventjes op terug.

Zielig

Russell leek het Bakoe-boek al te hebben afgesloten, maar niets blijkt minder waar. De Britse Mercedes-coureur spreekt zich fel uit bij Sky Sports: "Het was allemaal een beetje zielig. Ik denk dat dit iets is wat je als kind leert: als je iets uitdeelt, dan moet je ook kunnen incasseren. Hij heeft in het verleden vaak genoeg dat soort inhaalacties geplaatst en hij is ook vaak genoeg hard en agressief geweest in duels."

Speen

Russell is dan ook van mening dat het meer dat terecht is dat hij het duel met Verstappen op deze manier aan ging. De Britse coureur legt het nogmaals uit: "Het was best zielig om te zien hoe hij zijn speen uitspuugde, terwijl het misschien de eerste keer was dat hij iets op dezelfde manier terugkreeg. Vanaf mijn kant valt er eigenlijk niets meer te zeggen. Ik vond het een goed en spannend duel en dit was eigenlijk het enige wat dat weekend gebeurde. Verder was alles behoorlijk saai."