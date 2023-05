Red Bull laat fans nog eventjes wachten op Miami-livery

Het team van Red Bull Racing trekt vermoedelijk vannacht het doek van de speciale livery voor de Grand Prix van Miami van dit weekend. De Oostenrijkse renstal heeft een ontwerpwedstrijd uitgeschreven onder de fans en in Miami zullen Max Verstappen en Sergio Perez met de winnende livery gaan rijden.

Red Bull komt dit jaar met een bijzondere actie voor de drie Grands Prix op Amerikaans grondgebied. In zowel Miami, Austin als Las Vegas kiest men voor een door een fan ontworpen livery. Red Bull laat de fans al weken warmdraaien voor de onthulling, maar dit gebeurt waarschijnlijk pas in de Nederlandse nacht. In Miami is het zes uur vroeger dan in Nederland, aangezien de livery in de plaatselijke avonduren wordt getoond moet men in Europa tot diep in de nacht opblijven om als eerste de nieuwe kleurstelling te zien.