Horner begrijpt frustratie Verstappen: "Hij is een soort olifant"

Max Verstappen en George Russell speelden een hoofdrol in de Sprint van vandaag in Azerbeidzjan. De twee raakten elkaar in de eerste ronde waardoor de Red Bull van Verstappen beschadigd raakte. Verstappen was woedend en zijn teambaas Christian Horner begrijpt die woede van zijn coureur wel.

Verstappen kwam nog als derde over de streep, maar de schade aan de Red Bull was zeer groot. De vloer van de wagen had de nodige schade en in de sidepod zat een flink gat. Verstappen haalde na afloop van de Sprint verhaal bij Russell en schold de Brit daarbij uit voor 'dickhead'. De woede van Verstappen was daarna nog niet helemaal gedaald.

Begrijpelijk

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner begrijpt de frustratie van zijn Nederlandse coureur wel. De Brit was blij met de zege van Sergio Perez en besprak na afloop het Russell-incident bij Sky Sports: "Het was begrijpelijk dat Max daar boos over was en dat hij dit tegen George uitsprak. Het was goed van George dat hij zijn helm had opgehouden! Ik kan die frustratie wel begrijpen, hij is een competitieve coureur en als je schade rijdt ben je teleurgesteld."

Balans

Alhoewel het incident in de eerste ronde plaatsvond, was Verstappen er na 40 minuten racen nog steeds zeer boos over. Horner heeft ook hier een uitleg voor: "Hij is een soort olifant. Hij vergeet niet zomaar iets. Hij heeft het geweldig gedaan door George in te halen bij de herstart, daarna begonnen de banden echter te warm te worden. Door zijn schade veranderde ook de balans van de auto. We hoorden van onze mensen in Milton Keynes dat de balans ineens anders was, dat was een grote handicap."