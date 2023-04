Hamilton reageert op Leclerc-geruchten: "Heeft geen impact"

In de afgelopen weken gingen er een aantal opvallende geruchten rond over de toekomst van Charles Leclerc. De Monegask werd in verband gebracht met het team van Mercedes als mogelijke opvolger van Lewis Hamilton. Hamilton zelf heeft de geruchten ook gelezen, maar maakt zich nergens zorgen over.

Hamilton beschikt momenteel over een aflopend contract bij Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen gaf eerder al aan dat hij niet wil vertrekken bij Mercedes, een contractverlenging ligt dan ook in de lijn der verwachtingen. In de Italiaanse media ging echter het gerucht rond dat huidig Ferrari-coureur Charles Leclerc al gesprekken zou voeren met Mercedes over een mogelijke overstap.

In Azerbeidzjan werden de betrokkenen dan ook gevraagd naar deze opvallende geruchten. Hamilton haalde zijn schouders op en maakte zich niet druk. Op de gebruikelijke persconferentie op donderdag werd hem gevraagd of deze verhalen impact hebben op zijn toekomst: "Nee, dat hebben ze niet. Andere coureurs praten met teambazen of hebben een goede band met hen. Ik voel mij goed op de plek waar ik nu ben, ik houd van mijn team en ik ben ze dankbaar voor deze reis. Het heeft dus helemaal geen impact."