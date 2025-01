Ericsson onthult rol bij Formule 1-project Cadillac

Het nieuwe Formule 1-team van Cadillac is hard bezig met de voorbereidingen op hun debuut in 2026. Ze hebben meerdere belangrijke namen aangetrokken, en ze vragen veel mensen om hulp. Ook Marcus Ericsson heeft een rol gekregen binnen het project.

Cadillac sloot vlak na de Grand Prix van Las Vegas een principe-akkoord met de FOM. Momenteel zijn ze hard bezig met de voorbereidingen op hun debuut. Op het onderkomen van Andretti in Silverstone wordt er hard gewerkt, en is onder meer Pat Symonds begonnen met zijn werkzaamheden. Ook werd er een deal gesloten met Ferrari om in de eerste jaren een krachtbron te leveren.

Ook de contacten van Andretti worden goed gebruikt. Voormalig Formule 1-coureur en huidig Andretti-coureur in de IndyCar Marcus Ericsson speelt namelijk ook een rol in het project. De Indy 500-winnaar van 2022 maakt dat zelf bekend in een podcast van Viaplay: "Mijn werkgever Andretti heeft me gevraagd om naar Engeland te vliegen om verschillende simulators uit te testen. Ik zal feedback gaan leveren, zodat ze het juiste model kunnen kiezen voor de hele organisatie, waaronder de Formule 1, de IndyCar en de sportscars. De simulators zijn tegenwoordig van groot belang in de autosport, en ik heb er in de winter had aan gewerkt. Het is geweldig dat ze mijn ervaring willen gebruiken."