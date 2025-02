"Colton Herta verdient F1-contract bij Cadillac" - volgens Indy 500-winnaar

Het team van Cadillac is hard bezig met de voorbereidingen op hun debuut aankomend seizoen. De Amerikaanse renstal heeft nog geen coureurs vastgelegd, al wordt de naam van Colton Herta wel veelvuldig genoemd. Zijn Andretti-teamgenoot Marcus Ericsson denkt dat Herta klaar is voor de koningsklasse.

Cadillac kreeg vorig jaar eindelijk groen licht van de FOM om te mogen deelnemen aan de Formule 1. De Amerikanen hebben al meerdere grote namen aangetrokken, maar ze hebben nog geen racecoureurs vastgelegd. Speciaal adviseur Mario Andretti stelde eerder al wel dat ze willen inzetten op een ervaren coureur én een Amerikaans talent. Hij noemde IndyCar-ster Colton Herta bij naam, en de Amerikaan wordt gezien als een echte kanshebber.

Gevoel

Herta rijdt momenteel in de IndyCar voor het team van Andretti. Daar heeft hij voormalig Formule 1-coureur Marcus Ericsson als teamgenoot. De Zweed is onder de indruk van Herta, zo stelt hij in de podcast Speed Street: "Ik denk dat hij soms zelf niet weet hoe snel hij kan zijn in bepaalde bochtencombinaties. Hij heeft er gewoon een gevoel voor. Ook heb ik het idee dat Colton zich goed kan aanpassen aan verschillende situaties. Als de baan verandert, de condities veranderen en de grip verandert, dan kan hij dat heel goed. Dat maakt hem ook goed. Als hij in de zone komt, dan kan hij dingen met een racewagen doen die maar weinig mensen kunnen. Hij is zeker één van mijn beste teamgenoten ooit."

Formule 1

Ericsson onthulde eerder dat hij zelf ook betrokken is bij het project van Cadillac. Gevraagd of Herta goed genoeg is voor de Formule 1, is hij daar heel duidelijk over: "Zeker weten, hij heeft er het talent voor. Ik denk dat daar helemaal geen twijfel over bestaat, hij heeft het talent. We weten allemaal dat de Formule 1 en de IndyCar twee verschillende soorten auto's hebben, en met de banden en de banden is het ook anders, maar ik twijfel er niet over dat hij het daar goed kan doen."