Ferrari-teambaas: "Hard gewerkt aan ontwikkeling SF-23"

Ferrari kent de slechtste seizoensstart sinds jaren. De Scuderia scoorde tot op heden geen podia en scharrelde 26 punten bij elkaar en loopt al bijna 100 punten achter op Red Bull. In 2022 had de rode brigade na drie races 104 punten op teller en ging de renstal fier aan kop in beide kampioenschappen.

Voor Ferrari kwam de korte onderbreking van ongeveer vier weken goed uit. Volgens teamchef Frederic Vasseur hebben de teamleden hard gewerkt aan de huidige bolide.

"Het is bijna een maand geleden sinds de laatste Grand Prix en in die tijd hebben we in Maranello hard gewerkt aan de ontwikkeling van de SF-23, zowel wat betreft het verbeteren van het huidige autopakket als het vooruitgaan met de geplande updates die geleidelijk worden ingevoerd in de loop van de komende races."

De rijders zijn ondanks enkele Grand Prix flink aan de bak gegaan in Maranello om de wagen te verbereren. "Charles Leclerc en Carlos Sainz hebben hun rol gespeeld door in de simulator te werken en ons feedback te geven. In Australië hadden we al een stap voorwaarts gemaakt in termen van pure prestaties en voor Azerbeidzjan verwachten we van daaruit verder te gaan."

In 2022 waren Max Verstappen en Leclerc in gevecht om de zege op het Baku City Circuit. De Ferrari-coureur viel echter door motorproblemen uit en kreeg opnieuw een domper te verwerken na een eerdere uitvalbeurt in Barcelona.