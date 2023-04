FIA roept Sainz en Ferrari op voor right to review-gesprek

Vorige week werd duidelijk dat het team van Ferrari een zogenaamde right of review heeft ingediend tegen de straf van Carlos Sainz. De Spanjaard ontving deze tijdstraf vanwege een incident met Fernando Alonso bij de laatste herstart in Australië. De FIA heeft de betrokkenen nu uitgenodigd voor een gesprek.

De FIA publiceerde vandaag een document van de stewards. In het document staat dat Nikolas Tombazis hen op de hoogte heeft gesteld van de right of review van Ferrari. Op dinsdag 18 april moeten Sainz en een vertegenwoordiger van Ferrari zich melden voor een virtueel gesprek. Ferrari is het oneens met deze straf en hoopt dat Sainz hierdoor zijn vierde plek terug krijgt.