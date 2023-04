Krack blij met expertises voormalige kopstukken Red Bull en Mercedes

Het team van Aston Martin is dit seizoen uit de startblokken gevlogen. De Britse renstal eindigde met Fernando Alonso driemaal als derde in de eerste drie Grands Prix. Het team profiteert daarnaast van de kennis en kunde van een aantal technische kopstukken. Teambaas Mike Krack wil dit niet ontkennen.

Aston Martin trok in de afgelopen jaren veel technische mensen aan van topteams. Dit seizoen lijkt men daar voor het eerst echt de effecten van te merken. In de afgelopen jaren trok men bijvoorbeeld Dan Fallows en Eric Blandin aan. Fallows en Blandin waren eerder werkzaam bij Red Bull Racing en Mercedes. De kennis die ze daar hebben opgedaan delen ze nu bij Aston Martin.

Aston Martin-teambaas Mike Krack is blij met zijn nieuwe werknemers. Krack ontkent niet dat onder andere Fallows en Blandin belangrijk zijn voor het team. In gesprek met Auto, Motor und Sport is Krack hier duidelijk over: "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat wij geen voordeel halen uit de expertises van deze twee mannen. De benadering van zaken is bij elk team weer anders, dat gaf ons dus inzicht in hoe wij dingen aanpakken. We gingen hierdoor nadenken over of we dingen moesten aanpassen."