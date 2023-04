'Mercedes heeft oorzaak uitvalbeurt Mercedes gevonden'

Na een aantal weken vol onduidelijkheid, lijkt Mercedes de oorzaak van de uitvalbeurt van George Russell in Australië te hebben gevonden. De Britse coureur moest op het circuit van Albert Park in Melbourne opgeven nadat de vlammen uit zijn motor sloegen. Er lijkt nu een doorbraak te zijn op dit gebied.

Eerder leek het erop dat Mercedes nog in het duister tastte over de exacte oorzaak van Russells uitvalbeurt. De Brit baalde twee weken geleden als een stekker aangezien hij een zeer sterke race reed. Russell had de leiding van de Grand Prix eventjes in handen, maar verloor deze door een ongelukkig getimede pitstop. Op het moment van uitvallen was Russell bezig met een inhaalrace.

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com weet men inmiddels wat er precies mis ging bij Russell. Het medium meldt dat Mercedes erachter is gekomen dat de problemen werden veroorzaakt door een defecte cilinder. Russell zal hierdoor de beschikking krijgen over een nieuwe krachtbron in Azerbeidzjan. De ontdekking zorgt volgens de Italianen niet voor vreugde bij Mercedes. Men weet namelijk nog niet waarom de cilinder precies kapot ging, eerdere problemen bij klantenteam McLaren zorgen ervoor dat Mercedes vreest voor betrouwbaarheidsproblemen.